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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس فانتوم أوركيد.. سيارة فريدة من نوعها موجهة لسنغافورة.. صور

رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم أوركيد

تعتبر رولز رويس مرادف للإبداعات المصممة حسب الطلب، وقدمت أحدث إصدار من Goodwood بأسم فانتوم اوركيد وتعتبر قطعة فريدة من نوعها صنعت خصيصاً لسنغافورة، وتعد هذه هي السيارة الثانية التي يتم تكليفها لأول دولة آسيوية في العالم، بعد SG50 Rolls Royce Ghostالمصممة حسب الطلب والتي احتفلت بالذكرى الخمسين للدولة.

رولز رويس فانتوم أوركيد

اختارت رولز رويس طراز فانتوم ذات قاعدة العجلات الطويلة لتكون اللوحة الفنية لهذا التصميم الفريد، حيث قالت الشركة أن Bespoke Collectiveاستغرق عامين لإنشاء فانتوم اوركيد من خلال جهد تعاوني من المصممين والحرفيين.

قال مايكل برايدن رئيس فريق مصممين رولز رويس بيسبوك والذي كان أيضاً المصمم الرئيسي لـ SG50 Bespoke Ghost.

رولز رويس فانتوم أوركيد

ما يميز سيارة رولز رويس فانتوم اوركيد هو التصميم الدقيق المطبق في المقصورة على يد الفنانة ومصممة المنسوجات المقيمة في المملكة المتحدة هيلين إيمي موراي، حيث يتميز Phantom بمعرض يعرض الأعمال الفنية وأشياء التعبير عن الذات داخل السيارة.

رولز رويس فانتوم أوركيد

في حالة سيارة Phantom Orchid، ابتكر موراي عملًا فنيًا فريدًا من الحرير المنحوت يدويًا خلف زجاج نقي يمتد دون انقطاع عبر واجهة السيارة بالشراكة مع Grace White و Havana و Smoke Grey مع خياطة الزيتون الداكن، حيث يريد التصميم الداخلي أن يستحضر الأناقة والصفاء.

رولز رويس فانتوم أوركيد

ابتكر مصمم رولز رويس المصمم حسب الطلب يوهان بنشيتريت إدخالات لطاولة النزهة مستوحاة من الأوركيد للمقصورة الخلفية، مما يكمل المظهر بالكامل.

تأتي رولز رويس فانتوم أوركيد بطلاء خارجي فريد من اللون الأبيض القطبي مع لمسة من البنفسجي، الذي يتم دمجه مع جزيئات الزجاج الدقيقة للحصول على لمسة نهائية لؤلؤية.

لم تكشف Rolls-Royce عن سعر أحدث ابتكاراتها.

رولز رويس فانتوم أوركيد
رولز رويس Goodwood ROLLS ROYCE رولز رويس فانتوم اوركيد SG50 Bespoke Ghost سيارة

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