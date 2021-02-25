نظرة شاملة على رولز رويس جوست 2021.. وسعرها في السعودية..صور

تعتبر شركة رولز رويس واحدة من أكبر مصنعي السيارات الفارهة حول العالم، وتتميز طيلة تاريخها الممتد بالعديد من النماذج الفاخرة، ويعد من أشهر إصداراتها هي النسخة جوست والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2009.





وواصلت رولز رويس تقديم هذه السيارة جوست موديل 2021 بثوبها الجديد في عام 2014، وقدمت الجيل الثاني منها تحديدًا في سبتمبر 2020 لتتألق داخل الأسواق العالمية وأسواق المملكة العربية السعودية بإطلالة 2021.

تعتمد السيارة رولز رويس جوست موديل 2021 على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك V12 مزدوج التيربو، بسعة 6750 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 571 حصان، عند 5250 دورة في الدقيقة، ويبلغ عزم الدوران نحو 850 نيوتن متر عند 1600 إلى 4750 دورة في الدقيقة.

بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة رولز رويس جوست موديل 2021 بـ 250 كم/ساعة، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، و بهذه القدرات الفنية تنطلق جوست من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.8 ثانية فقط.

وتأتي السيارة رولز رويس بقياسات هيكلية فبلغ طولها نحو 571.5 سم، و بعرض 197.9 سم، و بإرتفاع 155 سم، وقاعدة عجلات بلغت نسبتها 346.5 سم، و بمساحة تخزين تسع لـ 507 لتر، كما تميزت من الداخل بمقصورة فاخرة للغاية حيث تقدم بسقف من النجوم اللامعة، و شاشة خلفية بلغ قياسها 12 بوصة تدعم تطبيق Apple Car Play، ونظام ترفيهي مكون من 18 سماعة، ومقاعد قابلة للتبريد والتدفئة، وتطعيمات داخلية من الجلد و ملمس الخشب.

وتحتوي على باقة قوية من مواصفات الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية وستائر الحماية الجانبية، وأنظمة تعزيز المكابح، و كاميرا 360 درجة ومثبت سرعة، ومصابيح LED، و شبكات امامية لامعة بالإضافة إلى جنوط معدنية بلغ قياسها 19 و 21 بوصة.