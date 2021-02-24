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سيارات

رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 ص
رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تمبوس
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اشرف عطية
أعلنت شركة رولز رويس rolls royce عملاق صناعة السيارات الانجليزية الفارهة عن طرح نسخة محدودة من السيارة الفخمة رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تحت اسم تمبوس .

رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تمبوس مستوحي تصميمها من الظواهر الفلكية والفضاء الخارجي، مع العديد من الترقيات الداخلية الفريدة من نوعها لتجعلك تشعر وكأنك تسافر إلى المستقبل .

rolls royce phantom

تستمد رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تمبوس قوتها من محرك V12 سعة 6800 سي سي بقوة 563 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع خلفي، وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يقوم بتحليل بيانات الملاحة لمعرفة الوقت المناسب للتغيير لأعلى أو لأسفل .

تتميز رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تمبوس بطلاء جديد يسمى كايروس، والذي صنعته رولزرويس خصيصًا لهذا الإصدار المحدود لتجسيد الظلام وغموض الفضاء، مع رقائق بلون أزرق ميكا تلمع مثل النجوم في السماء عند تسليط الضوء إليها، كما يُمكن للعملاء تخصيص السيارة بنقش تاريخ أو مكان معين مثل ذكرى زواجهم على قاعدة شعار تمثال روح النشوة ليحظي العملاء بتجربة فريدة من نوعها والأكثر فخامة علي الإطلاق .

أزالت رولز رويس rolls royce الساعة من لوحة القيادة للإشارة إلى أن عملائها متحررين من الوقت وقيوده المزعجة، وفي صندوق القفازات يوجد اقتباس من ألبرت أينشتاين يقول: “التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل هو مجرد وهم وسيتم بناء 20 نسخة فقط  تمبوس .

مقصورة رولز رويس فانتوم rolls royce phantom تمبوس تأتي بسقف ساحر ممتلئ بالنجوم مستوحى من النجم الأبيض النابض الذي يبعد عنا حوالي 280 سنة ضوئية، كما تم تحويل لوحة القيادة إلى عمل فني يُطلق عليه اسم “Frozen Flow of Time” لتتكون من قطعة واحدة من الألمنيوم الخالص و لم يتم تحديد سعرها حتى الآن .
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور
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