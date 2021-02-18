مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور

رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost ، إلى السوق السعودية وسط اهتمام كبير من محبي هذه العلامة هناك ، وقد تم الكشف عنها للمرة الأولى عام 2009. وصلت مؤخرا السيارة









وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنة بينها وبين الجيل الأقدم رولزرويس جوست 2020 rolls royce ghost.









المحرك والأداء لم يتغير محرك رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost عن الجيل القديم 2020 وهو محرك V12 سعة 6750 سي سي وبقوة 563 حصان وعزم 850 نيوتن. متر، إلا أن موقعه تغير، حيث أصبح موضوعًا خلف المحور الأمامي لتأمين توازن مثالي أثناء القيادة من دون تغيير مركز الثقل المنخفض للسيارة، إلى جانب دعم نظام دفع رباعي ونظام توجيه رباعي لأول مرة في رولز رويس جوست.



الهيكل الخارجي

حصلت رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost الجديدة كليًا على هيكل ألومينيوم جديد بالكامل مختلف عن موديل 2020، والذي يهدف إلى تخفيف الوزن، وتسهيل القيادة والمناورة بها، كما يساهم بالعزل الصوتي الداخلي، مع نسخة مطورة من نظام التعليق المتكيف الموجود في نسخة 2020 ليأتي متصلًا بعدة كاميرات تراقب نوع الطريق.









التصميم الخارجي

جاءت رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost بإعادة تصميم شاملة، حيث تقول رولزرويس إن الأشياء الوحيدة التي لم تتغير هو شعار روح النشوى والمظلات الأيقونية المدمجة داخل الأبواب الخلفية، وبالنسبة للاختلافات البارزة، فقد حصلت المقدمة على غطاء محرك أقل بروزًا، كما تم الاستغناء عن الإطار الوسطي الكبير المحيط بالشبك الأمامي ليبدو أصغر رغم عدم تغير حجمه .









المصابيح



حصلت رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost على مصابيح أمامية أنحف مقارنة بالجيل السابق، كما تم استخدام مصابيح ليد على هيئة خطوط نحيفة أسفل المصابيح الأمامية، بالإضافة إلى جنوط بتصميمات مختلفة ومصابيح خلفية أكبر مع سقف منساب للخلف بشكل أكثر سلاسة وبساطة، مع مصابيح خلفية حمراء، وهو ما يجعل جوست تبدو كنسخة مصغرة من رولز رويس فانتوم الرائدة.









التصميم الداخلي

تأتي رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost بزخارف جديدة من الخشب باللون الأسود غير اللامع بدلًا من الأخشاب البنية التقليدية الفاخرة المستخدمة في الجيل السابق، كما تم كتابة اسم جوست بالانجليزية على لوحة القيادة عبر عدد ضخم من لمبات LED المضيئة بشكل مستمر لمزيد من الفخامة المطلقة.









ومن وجهة نظر البعض فإن أبرز ما يميز رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost مقارنة بالجيل السابق رولزرويس جوست 2020 rolls royce ghost هو الهندسة الصوتية المحسنة والعزل الصوتي الجيد للغاية بفضل استخدام 100 كجم من عوازل الصوت، مع ابتكار نغمات مهدئة خاصة يتم تشغيلها بمستوى صوت منخفض للغاية لتهدئة الركاب وإشعارهم بالطمأنينة لتغيير حالتهم المزاجية للأفضل وتخفيف توترهم.







