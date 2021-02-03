ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

السر وراء تمثال شعار رولز رويس وكيف يحمي نفسه من السرقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:46 م
رولز رويس
رولز رويس
Advertisements
اشرف عطية
شركة رولز رويس من أعرق شركات صناعة السيارات الفاخرة على مستوى العالم، فهي تعتبر رمز الفخامة بين صناع السيارات على مستوى العالم، شركة رولز رويس معروفة بشعارها، وهو عبارة عن تمثال مجسم. 

تبدأ قصة شعار رولز رويس عندما قام اللورد مونتاغو حاكم بلدة بوليو البريطانية منذ أكثر من 100 عام، بتكليف نحات يدعى تشارلز روبنسون سايكس بصنع تميمة حظ لسيارته رولز رويس، حيث كانت الشركة وقتها دون شعار رسمي، واستند سايكس في تصميم المنحوتة على إليانور فيلاسكو ثورنتون، الممثلة وعارضة الأزياء التي كانت عشيقة مونتاغو، وكانت الأجمل وقتها وقام بصناعة المنحوتة ووضعها على سيارة حاكم بوليو. 

بعد ذلك قام اللورد مونتاغو حاكم بوليو بقيادة السيارة و التنزة بها في شوارع البلدة، وسرعان ما أصبحت تميمة حظها موضة تدل على الفخامة وعلو المكانة، ما جذب اهتمام رولز رويس التي كانت وقتها تبحث عن شعار رسمي لها. 

وقررت رولز رويس بعدها تعيين المصمم سايكس في الشركة على أن تكون كل مهمته هي إنتاج التمثال الذي سيكون شعارًا لها، وظل يطور فيه حتى أصبح يتشابه مع سيدة الطائرة بتحسينات طفيفة. 

كانت السيدة الطائرة يلفّها وشاح ومنحنية إلى الأمام وترفع يدها إلى الخلف، ما بدى وكأنها تطير كون الوشاح يرفرف بالهواء لتفسح الطريق أمام السائقين ويستمتعوا بنضارة الهواء علي طرق بريطانيا.

جدير بالذكر أن شعار رولز رويس بمجرد لمسه بقوة يدخل في تجويف أسفل قاعدته بغطاء المحرك، وذلك حماية له من السارقين كونه ثمين للغاية ويأتي مطليا بالكروم أو الفضة أو الذهب حسب الطلب و طلبه مغني الراب دريك من الالماظ الخالص .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لهواة الفخامة .. عودة رولز رويس إلى مصر من جديد

القصة الحقيقية وراء شعار أفخم سيارة في العالم "رولز رويس"

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

السر الخفي وراء شعار بنتلي وعلاقته بالطائرات.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل في مونديال العالم

فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس