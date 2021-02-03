السر وراء تمثال شعار رولز رويس وكيف يحمي نفسه من السرقة



شركة رولز رويس من أعرق شركات صناعة السيارات الفاخرة على مستوى العالم، فهي تعتبر رمز الفخامة بين صناع السيارات على مستوى العالم، شركة رولز رويس معروفة بشعارها، وهو عبارة عن تمثال مجسم.





تبدأ قصة شعار رولز رويس عندما قام اللورد مونتاغو حاكم بلدة بوليو البريطانية منذ أكثر من 100 عام، بتكليف نحات يدعى تشارلز روبنسون سايكس بصنع تميمة حظ لسيارته رولز رويس، حيث كانت الشركة وقتها دون شعار رسمي، واستند سايكس في تصميم المنحوتة على إليانور فيلاسكو ثورنتون، الممثلة وعارضة الأزياء التي كانت عشيقة مونتاغو، وكانت الأجمل وقتها وقام بصناعة المنحوتة ووضعها على سيارة حاكم بوليو.



وقررت رولز رويس بعدها تعيين المصمم سايكس في الشركة على أن تكون كل مهمته هي إنتاج التمثال الذي سيكون شعارًا لها، وظل يطور فيه حتى أصبح يتشابه مع سيدة الطائرة بتحسينات طفيفة.





كانت السيدة الطائرة يلفّها وشاح ومنحنية إلى الأمام وترفع يدها إلى الخلف، ما بدى وكأنها تطير كون الوشاح يرفرف بالهواء لتفسح الطريق أمام السائقين ويستمتعوا بنضارة الهواء علي طرق بريطانيا.





جدير بالذكر أن شعار رولز رويس بمجرد لمسه بقوة يدخل في تجويف أسفل قاعدته بغطاء المحرك، وذلك حماية له من السارقين كونه ثمين للغاية ويأتي مطليا بالكروم أو الفضة أو الذهب حسب الطلب و طلبه مغني الراب دريك من الالماظ الخالص .

بعد ذلك قام اللورد مونتاغو حاكم بوليو بقيادة السيارة و التنزة بها في شوارع البلدة، وسرعان ما أصبحت تميمة حظها موضة تدل على الفخامة وعلو المكانة، ما جذب اهتمام رولز رويس التي كانت وقتها تبحث عن شعار رسمي لها.