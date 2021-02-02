بملابس البيت.. شاهد جاستن بيبر يستقل رولز رويس كهربائية مصنعة خصيصا له ولزوجته هايلي



انتشرت صور علي مواقع التواصل الاجتماعي لمغني البوب الشهير جاستن بيبر وزوجته هايلي أثناء خروجهما من احد المطاعم الشهيرة، مستقلين سيارة كهربائية غريبة الشكل من علامة رولز رويس، وبعد ذلك اتضح الامر ان شركة رولز رويس قامت بصناعة هذة السيارة له خصيصا special order .





سيارة جاستن بيبر يبدو انها من طراز رولز رويس 103EX التي تعمل بالكهرباء، وتأتي السيارة مزودة بشاشة تحكم OLED بدلًا من لوحة القيادة وعجلة التحكم كما وقوتها تفوق قوة محرك 12 أسطوانة .







حصلت سيارة جاستن بيبر على عزل صوتي اقوي للضوضاء المحيطة بسبب اتصال سقف السيارة مع الأبواب مباشرة عند نقطة اتصال واحدة مكانها أعلى مقبض الباب مما يجعلها الأكثر دويا في العالم .





سيارة جاستن بيبر

سيارة جاستن بيبر

سيارة جاستن بيبر

تأتيبتصميم غريب وهيكل خارجي جذاب مصنوع يدويًا من مواد متطورة، و بغطاء للعجلات لوجي لك انها سيارة اتية من الفضاء, و بها سقف زجاجي غير تقليدي وهو يجعلها الاولي من نوعها في العالم .تتسع مقصورةمن الداخل لراكبين فقط، كما أنها تتمتع بتقنيات قيادة عالية بفضل أداء محركها الذي يأتي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المطور و تقنيات القيادة الذاتية المتطورة .يبلغ عرضها 1.5 متر، أما طولها فيبلغ 5.9 متر، كما تصل قوة دفعها الكهربائية إلى 500 كيلووات، كما أنها لا تصدر أي انبعاثات كربونية لأن محركها كهربائي بالكامل .