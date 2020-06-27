AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الجمهور يطارد جاستن بيبر

السبت 27/يونيو/2020 - 12:48 م
جاستن بيبر
جاستن بيبر
Advertisements
آيه عاطف
إحتل الفنان جاستن بيبر، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طلبه تعويض قدره 20 مليون دولار في دعوى قضائية بالتشهير ضد إمرأتين اتهمتاه بالإعتداء الجنسي.

وقدم جاستين بيبر الدعوى أمام محكمة لوس أنجلوس العليا الخميس بعد أن نفى عبر حسابه على تويتر المزاعم بأنه اعتدى جنسيا على امرأة قبل 6 سنوات.

إقرأ أيضًا:

يذكر أن قام المغني الأمريكي «جاستن بيبر» بعزل نفسه وزوجته «هايلي بالدوين» عارضة الأزياء الشهيرة في بيفري هيلز داخل قصر مكون من 5 غرف، 7 حمامات، ومسرح سينمائي كبير والعديد من الرفاهيات الصادمة.

وليشغل وقته انضم بيبر إلى متابعي تطبيق الفيديوهات تيك توك للمشاركة في تحديات الرقص. 

تبلغ تكلفة القصر الفاخر 8.5 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 133 مليون جنيه مصري، بينما وصلت مساحته إلى 6100 قدم مربع حيث تم بناؤه في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن تم تجديدها حديثًا من قبل مصمم هوليوود تشارلز إنفانتي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قضاء الحجر المنزلي.. جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يغادران كندا

بـ كمامة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يمارسان رياضة ركوب دراجات

ترشيحاتنا

أريد الاستفادة من الصيف.. جويل تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية الجديدة

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

وفاة والد إعلامى سعودي شهير بفيروس كورونا

أقوى مشروب لرفع المناعة في مواجهة كورونا

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

الحبس 3 سنوات لـ سما المصري فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتغريمها 300 ألف جنيه

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز