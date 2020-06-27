بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الجمهور يطارد جاستن بيبر

جاستن بيبر ، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طلبه تعويض قدره 20 مليون دولار في دعوى قضائية بالتشهير ضد إمرأتين اتهمتاه الجنسي. إحتل الفنانبالإعتداء





وقدم جاستين بيبر الدعوى أمام محكمة لوس أنجلوس العليا الخميس بعد أن نفى عبر حسابه على تويتر المزاعم بأنه اعتدى جنسيا على امرأة قبل 6 سنوات.





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يذكر أن قام المغني الأمريكي «جاستن بيبر» بعزل نفسه وزوجته «هايلي بالدوين» عارضة الأزياء الشهيرة في بيفري هيلز داخل قصر مكون من 5 غرف، 7 حمامات، ومسرح سينمائي كبير والعديد من الرفاهيات الصادمة.





وليشغل وقته انضم بيبر إلى متابعي تطبيق الفيديوهات تيك توك للمشاركة في تحديات الرقص.





تبلغ تكلفة القصر الفاخر 8.5 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 133 مليون جنيه مصري، بينما وصلت مساحته إلى 6100 قدم مربع حيث تم بناؤه في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن تم تجديدها حديثًا من قبل مصمم هوليوود تشارلز إنفانتي.