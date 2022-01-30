شاهد .. أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم من حفل توزيع الجوائز جوي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمى برفقة شقيقتها من حفل جوى، مما نال إعجاب متابعيها.

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

ولم تتمالك النجمتان إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.

يذكر أن قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي والمستشار تركي آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".