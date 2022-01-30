السعودية.. طريقة تحضير كبسة الدجاج بالخطوات

كبسة الدجاج من الأكلات الشهيرة في السعودية ودول الخليج، ويمكن تقديم الكبسة مع الدجاج أو اللحم بالطريقة المفضلة لأسرتك.

وإليك أشهى الطرق لتحضير كبسة الدجاج بالخطوات.

مقادير كبسة الدجاج

أرز بسمتى

صدور دجاج

كركم

كارى

زعفران

لومى ( ليمون مجفف )

كرات

كرفس

قرنفل

قرفة

ورق لورى

حبهان

بهارات

مرقة

ملح

معجون طماطم

زيت

فلفل

طريقة تحضير كبسة الدجاج

1- شوحي الدجاج مع كل التوابل و البهارات جيدا.

2- ثم أضيفي إليه الأرز والمرقة وتترك حتى تنضج تماما لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

3- وتقدم بالهنا بجانب الوصفات المفضلة لأسرتك.