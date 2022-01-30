شاهد.. إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في خامس أيامه

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر ، إقبال الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال53، وذلك اليوم الأحد خامس ايام المعرض.

ويتوافد الزوار على البوابات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة، والتأكيد على ارتداء الماسكات.

وتعد الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم ، حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتأتي دولة اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.

وتشمل الفعاليات كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.