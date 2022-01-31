دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال.. احرص على ترديده

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال .. لا يريد أحد منا أن يصيب بالفقر أو يعاني منه ونبذل مجهودا كبيرا للحصول على الرزق والمال الكثير، وأفضل ما يفعله الإنسان مع السعي والأخذ بالأسباب هو اللجوء الى الله بالدعاء وطلب الغنى والرضا منه، لذلك يبحث كثير من الناس عن دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال ، وسنقدم لكم دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال فرددوه يوميا بيقين.

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال

فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ مائةَ مرَّةٍ في كلِّ يومٍ لم يُصِبْه فقرٌ أبدًا".

وقال الدكتور علي جمعةمفتي الجمهورية السابق: إذا ردت أن يوسع الله لك في رزقك فلتقل "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير"، قالوا من ذكرها 100 مرة فى اليوم فإن الله يرزقه كما رزق موسى.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، ومن الفوائد أن تقرأ ألم نشرح لك صدرك "سورة الشرح" 40 مرة فى اليوم فييسر الله لك الأرزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب.

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال

اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر.

اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك.

اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعاً على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك.

اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك. اللهم إنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تُغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء الرزق وتيسير الأمور

دعاء الرزق وتيسير الأمور

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الرزق مكتوب

دعاء الرزق مكتوب

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».



(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».



« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء الرزق عن الرسول

دعاء الرزق عن الرسول

حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحسان الظن بالله تعالى ، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلمَ الإنسان وأن يؤمن أنّ كل أمره خير وأنّ القضاءَ والقدرَ بيدَ الله ربّ العالمين، وأن يلجأَ إلى الدّعاء لاستعادة تلك النِعم، ومنها دعاء الرزق كما كان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

للرزق السريع

للرزق السريع

يجتهد العلماء لمعرفة أسباب زيادة الرزق والفرج وتيسير الأمور فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق والفتاح والواسع.

وقال الدكتور رمضان عبد الرزاق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، ودكتوراه في الشريعة الإسلامية ( فقه مقارن)، إن هناك طرقا توسع الرزق وتكون سببا فى زيادته وهي:

1- الاستغفار.. قال تعالى" فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

2- التوكل على الله، ومعناه انشغال الجوارح بالعمل والقلب بالله رب العالمين، وأن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتعتمد على الله كأن الأسباب ليست بشيء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا”.

3- تقوى الله عز وجل.. فقال تعالى “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب”، والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية.

والتقوى كما سأل أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، الصحابيَ الجليل، أبي بن كعب، رضي الله عنه، عن معنى التقوى؟ فقال يا أمير المؤمنين: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى.. ... قال: شمّرتُ واتقيت، قال أُبي: فذلك التقوى.

وأضاف أن التقوى هي وأنت تسير فى الشارع وتتعامل مع الناس تأخذ بالك من الكلمة والنظرة وأذنك ما الذى تسمعه، فخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.

4- بر الوالدين وصلة الأرحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال “من سره أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه” وأول الرحم الوالدين.

5- شكر الله لقوله تعالى “لئن شكرتم لأزيدنكم”.



6- الدعاء، تقول يا رب وسع وبارك لى في زرقى، ويا فتاح افتح لنا ما أغلقته ذنوبنا من أبواب الرزق.



7- جبر الخاطر الضعيف

احرص على جبر خاطر الغلبان والضعيف بكلمة طيبة وبنظرة جميلة وبابتسامة رقيقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم “هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”.

دعاء لجلب الرزق والمال وسد الدين

دعاء لجلب الرزق والمال وسد الدين

قال محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي إن هناك سورة في القرآن الكريم إذا واظبت على قراءتها ستنمى عندك مراكز الحفظ والذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.

وأوضح أن هذا ليس كلامه بل هي دراسات أعدت على بعض قارئي هذه السورة، فوجدوا أنها تقوم بعملية تنبيه لمراكز الحفظ والذاكرة فى المخ.وهي عن تجارب الصالحين وقبل الصالحين بن عم سيد المرسلين عبدالله بن عباس حبر الامة وترجمان القرآن.

ونوه أن هذه السورة عظيمة جدا وبعيدا عن إنها تقضى على مشكلة النسيان والزهايمر وتنبه الخلايا المسئولة عن الحفظ والذاكرة فى المخ، فهى سورة تجلب الرزق والتيسير وستجد فيها الراحة والأمل والبشرى والشفاء.

وذكر أن هذه السورة هي سورة يس، فقد أقسم في بدايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين وعلى صراط مستقيم، وفيها سر لا يعلمه إلا الله.

وأوضح أنه دخل على سيدنا عبد الله بن عباس شاب رث الثياب يعلي صوته ويردد كلاما غير مفهوم، ففهم أنه يعانى من الصرع فجعل يقرأ عليه سورة يس حتى أتمها فلما أتمها قام الشاب وقد برئ وكأن شيئا لم يمسه قبل.

وتابع لو لوجدت واحد يعانى من مرض نفسي أو شيء وأردت أن تريحه وتهدأه ببعض آيات القرآن الكريم فعليك بسورة يس، أو ضع يدك على رأسه واقرأ عليه سورة يس بصدق ويقين وسترى عجب العجاب.

ونصح بالحرص على قرأت سورة يس قبل بدء أي مشروع تخرج أو خطوبة أو زواج أو تعليم أو سفر، واجعل سورة يس عنوان لحياتك وستجد أن الله يفتح لك الأبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب.

ونوه أنه لو استطاع الشخص أن يقرأها كل يوم أو كل أسبوع فاليفعل، فأقرأ يس قبل الإقدام على أي أمر تخاف منه وسييسره الله .