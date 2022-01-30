أول تعليق من محمد أبو جبل بعد فوز مصر على المغرب

احتفي محمد ابو جبل حارس مرمي منتخب مصر ونادي الزمالك بالفوز علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا .



ونشر ابو جبل صوره له خلال مباراة اليوم ، وعلق قائلا :" الحمد والشكر ليك يارب

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.



وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.