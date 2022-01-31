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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتحقيق مزيد من المكافآت.. يوتيوب يتيح تقنية NFT لمنشئ المحتوى

يوتيوب يتيح تقنية
يوتيوب يتيح تقنية NFT لمنشئ المحتوى

أعلن يوتيوب  YouTube رسميا دخوله عالم تقنية NFT المشفرة والتى تشتهر بأنها استثمار المستقبل، حيث أكدت سوزان وجسيكي، المدير التنفيذى ليوتيوب توسيع خطط يوتيوب لمنشئ المحتوى لتشمل تقنية NFT . 


وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن سوزان وجسيكي قالت "نحن نركز دائمًا على توسيع بيئة يوتيوب لمساعدة منشئى المحتوى والمبدعين على الاستفادة من التقنيات الناشئة ، بما في ذلك تقنية NFT . 

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وسيساعد يوتيوب منشئى المحتوى على الحصول على مزيد من الميزات والمكافآت من خلال تقنية NFT ، لتشمل مجالات الألعاب والتسوق والموسيقى وكذلك فيديوهات YouTube Shorts التى حققت أكثر من 5 تريليونات مشاهدة منذ إطلاقها في عام 2020.  


وأضافت سوزان وجسيكي في رسالة لمنشئى المحتوى إن عالم العملات المشفرة وغير القابلة للاستبدال والتى تعمل بتقنية NFT  سلطت الضوء على فرصة كبيرة لتنمية الاتصال بين المبدعين ومعجبيهم، كما أكدت إعجابها بتقنية Web 3 . 


وتعد تقنية التشفير NFT، رمز غير قابل للتغيير والاستبدال، كما أنها تتميز برمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزينها مثل الأصول الرقمية على blockchain ، وتتم عمليات تبادل تقنيات NFT في العملات المشفرة مثل البيتكوين في مواقع متخصصة ، لكن المزادات التقليدية أصبحت تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة.

 

وظهرت في الفترة الأخيرة تقنية NFT والتى شاع استخدامها بين أقطاب التكنولوجيا مثل جاك دوروسي، الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، ولكن سرعان ما انتشر استخدام هذه التقنية بشكل واسع خاصة بين الشباب. 


ومؤخرا، استطاع طالب إندونيسي يبلغ من العمر 22 عامًا ، حوالي مليون دولار من بيع صور سيلفي بتقنية NFT ليصبح مليونيرا، حيث بدأ الطلب على الصورة الواحدة من 806 دولارا أمريكيا. 
 

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