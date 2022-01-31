بتشيرت المنتخب.. كارمن سليمان تحتفل بالفوز علي المغرب.. وتعلق: أداء أكثر من رائع

احتفلت الفنانة كارمن سليمان ، بفوز الفراعنة علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

وتألقت كارمن سليمان بتيشيرت المنتخب و علقت قائلة:الف مبروك يا مصر ، منتخبنا البطل ، شكرا علي الاداء الاكثرمن رائع وهارد لك للمنتخب المغربي الشقيق ، كانت منافسة قوية .

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.



تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.