الصحف الإماراتية.. هجوم حوثي جديد على الامارات.. مأساة سورية بسبب الطقس.. متحور جديد لكورونا

الصحف الإماراتية:

*الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجوم حوثي

*زلزال يضرب مدينة مصرية

*كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الإثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الاطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة.

ومن مصرـ ضرب زلزال، اليوم، بقوة 4.3 درجات شمالي جمهورية مصر العربية.

ومن ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة المصرية 2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة يوم الأحد، مقارنة مع 2018 إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

ومن الجزائر، ذكر تلفزيون النهار الجزائري، اليوم، نقلاً عن المدير العام لمعهد باستور، أن الجزائر سجلت أول إصابة بالمتحور الفرعي من المتحور أوميكرون المعروف باسم بي.إيه.2.

وسجلت الجزائر 1742 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات، أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات 249310 حالات و6555 وفاة.

ومن سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، انتهاء أزمة العصيان داخل سجن غويران بالحسكة شمال شرقي سوريا، بشكل كامل. ووفق المرصد السوري، فإن آخر مجموعة محاصرة في المبنى الأخير من السجن، قد استسلمت.

وأشار المرصد في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى، بلغت 332، بينهم 246 من التنظيم، و79 من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والقوات المتحالفة معها، وسبعة مدنيين. ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع، إلى عثور «قسد» على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش التي تواصل إجراءها في مباني السجن وأحياء محيطة به. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله، إن الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه.

ومن العراق، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، أن الأخير ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن. ولفت البيان إلى أنه يتوقع أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية المقررة الأسبوع المقبل.

وأضاف إنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم.

ودوليا، أطلقت كوريا الشمالية أمس الأحد أقوى صاروخ لها منذ العام 2017 في وقت تعتقد سيول أن بيونغ يانغ قد تنفّذ قريبا تهديدها باستئناف تجاربها النووية أو إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وهذا الاختبار هو السابع الذي تجريه بيونغ يانغ منذ بداية العام. وآخر مرة أجرت كوريا الشمالية عددا كبيرا من التجارب خلال مدة زمنية قصيرة كانت في 2019 بعد انهيار المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021).

وأكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا بالستيا من طراز هواسونغ -12، حسبما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تسبب احتراق كابل كهربائي في اندلاع حريق هائل في منطقة الحسين وسط القاهرة، متسبباً في حالة ذعر بين السكان، بعدما أصاب 12 شخصاً باختناق، إثر تهديد النيران المشتعلة عدد من العقارات المحيطة بالمسجد التاريخي الشهير.

ومن اليمن، أوقعت غارات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في صفوف الميليشيات الحوثية عبر سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقعها على جبهات تعز ومأرب. وأكدت مصادر رسمية مقتل أكثر من 80 عنصراً حوثياً في عمليات استهداف بمأرب. وقال التحالف إن طائراته نفذت 25 عملية استهداف باليمن نجحت في تدمير 11 آلية عسكرية، وذلك بعد يوم من إعلان التحالف مقتل أكثر من 90 عنصراً حوثياً في مأرب.

ودوليا، قالت موسكو، امس الأحد، إن الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت «ذروة الجنون»،وأعربت مجدداً عن رغبتها في علاقة قائمة على «الاحترام المتبادل» مع واشنطن، وانضم وزير الخارجية الأوكراني إلى الأصوات الداعية إلى التهدئة، وقال إن الهلع المرتبط بتصاعد التوتر على الحدود ينعكس سلباً على اقتصاد البلاد، أما حلف «الناتو» فقد أعلن، امس الأحد، انه لا ينوي إرسال قوات لأوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، ولوحت بريطانيا بعقوبات جديدة على روسيا، واقترحت على الحلف الأطلسي عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا تشمل قوات وأسلحة، بينما دعا وزير ألماني سابق إلى إرسال قوة حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا.

وفيما يخص كورونا، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، أمس الأحد، 372 مليوناً و 510 آلاف حالة حسب بيانات نشرتها وسائل اعلام دولية.وأظهرت أيضا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 658 ألف وفاة،فيما سجلت بوتان وفاة نادرة بكوفيد 19 بعد نجاحها في مكافحة الوباء،وسجلت روسيا عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكوفيد يتجاوز 120 ألفاً،كما سجل عدد إصابات مرتفع في الهند وألمانيا وإيطاليا وتركيا ، وأعلنت بريطانيا أنها ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا،واضطرت السلطات الصينية إلى إغلاق المزيد من الأحياء السكنية بعد تسجيل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ صيف 2020.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي الأحد مقتل ستين إرهابياً في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان. وقالت هيئة الأركان «لأربع مرات، بين 16 و23 يناير 2022، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم»، لافتة الى «مقتل ما مجموعه ستين إرهابياً».