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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 1-2-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022، استقرارا بدون أي تغيير منذ السبت الماضي علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

 

ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو789 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو902 جنيه.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو676 جنيها .


و بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو526 جنيها .


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 901.714 جنيه و أوقية الذهب نحو 28043 جنيها.. والجنيه الذهب 6312 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

سعر الذهب في مصر مال واعمال سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر

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