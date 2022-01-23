عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 23- 1- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022؛ بعد ارتفاعه بمقدار 5 جنيهات أساس أسبوعي في محلات الصاغة منذ الأسبوع الماضي.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو  801 جنيه؛ بحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية .


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب  نحو915 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 687 جنيها .


و بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 534 جنيها .


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 915.43 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.5 ألف جنيه والجنيه الذهب 6408 جنيهات.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم مال واعمال

موضوعات متعلقة

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

لعنة الفراعنة تعقد الأفيال .. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة أمم إفريقيا

الهند تسجل أكثر من 333 ألف إصابة و525 وفاة بفيروس كورونا

أدعية تأتي بالأرزاق وتزيل الأحقاد وتقي شر الظالمين.. واردة عن النبي

سعر الذهب اليوم الأحد 23- 1- 2022

تفوق للفراعنة مقابل ذكرى سيئة.. أبرز مشاهد تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل تصفيات المونديال

مفاجأة كبرى .. وزير دفاع بريطانيا بصدد زيارة روسيا بسبب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ