سعر الذهب اليوم الأحد 23- 1- 2022

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022؛ بعد ارتفاعه بمقدار 5 جنيهات أساس أسبوعي في محلات الصاغة منذ الأسبوع الماضي.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 801 جنيه؛ بحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو915 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 687 جنيها .



و بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 534 جنيها .



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 915.43 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.5 ألف جنيه والجنيه الذهب 6408 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.