سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 9- 1- 2022

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-1-2022، بعد انخفاضه علي أساس أسبوعي بمتوسط 12 جنيها علي الأقل أمس بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة .



وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 787 جنيها.

و سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو899 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 675 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو525 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6296 جنيها، و أوقية الذهب نحو 27.972 جنيه، وكيلو الذهب نحو 899.43 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.