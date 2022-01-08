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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يفقد 10 جنيهات بالسوق المحلى الاسبوع الماضي.. تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت 8-1-2022، استقرارا على صعيد كل الأعيرة، وجاء ذلك استجابة لإغلاق البورصات العالمية اليوم.

وحقق سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعاً بنحو 10 جنيهات للجرام، بينما حقق زيادة طفيفة خلال نهاية تعاملات الأمس اخر جلسات الأسبوع.

وورصد “ صدى البلد ” سعر الذهب فى السوق المحلى  كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا

تراجع سعر الذهب فى مصر عيار 21   في بداية اليوم ليبلغ نحو 788 جنيهًا للجرام، مقابل 798 جنيهًا السبت الماضي ، ويعد هو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24،  ليبلغ 901 جنيهًا للجرام، مقابل نحو 912 جنيهًا السبت الماضي، ليعد هو العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-1-2022

تعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، نحو 676 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره السبت الماضي والذي بلغ نحو 675 جنيهًا، و يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب

بدوره ارتفع سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 6304 جنيهًا،حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أبطأ من المتوقع الشهر الماضي حتى مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع ، مما دفع السبائك إلى مسار التراجع الأسبوعي، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ عند 1797.10 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:43 بالتوقيت الشرقي (1843 بتوقيت جرينتش) ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5٪ عند 1797.40 دولارًا.

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