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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملك المصري.. سفير كندا: مواساة محمد صلاح لأشرف حكيمي نموذج لنا جميعا

صدى البلد

علق السفير الكندي  لويس دوماس ، على لقطة عناق محمد صلاح وأشرف حكيمي بعد مباراة مصر والمغرب التى انتهت بفوز مصر على المغرب بـ نتيجة 2 \ 1 . 

 

ونشر السفير الكندي صورة لـ محمد صلاح وهو يواسي أشرف حكيمي لاعب المغرب عقب إقصاء فريقه من بطولة أمم أفريقيا ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وكتب  لويس دوماس “ ولهذا السبب نلقب محمد صلاح بالملك المصرى .. القيادة والروح الرياضية .. هو نموذج لنا جميعا .. مبروك يا مصر  ”. 

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منتخب مصر يحصد 2.2 مليون دولار بعد التأهل لنصف نهائي الأمم الإفريقية

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15/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على الكاميرون فى تاريخ المواجهات


وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات ريع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويواجه منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائي كان ٢٠٢١ يوم الخميس المقبل.

ويعتبر منتخبا المغرب وكوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر الوطني على مدار المواجهات التي جمعت بينهما على مدار النسخ الـ ٣٢ الماضية.

وحقق منتخب مصر الوطني لقب بطولة أمم إفريقيا عندما واجه فى نسخ سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا وتغلب علي الفريقين فى النسخ السابقة.

منتخب مصر المغرب محمد صلاح منتخب المغرب أمم أفريقيا حكيمي

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