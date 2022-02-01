بحجم عائلي.. كاديلاك XT6 موديل 2022 بالإمارات|صور

تحظى السيارات العائلية لموديلات 2022 على إقبال كبير داخل الأسواق العالمية والعربية، لامتلاكها مقومات كثيرة أبرزها المساحة الداخلية الرحبة، والتصميم الخارجي العملاق، بالإضافة إلى الوسائل الفنية والتقنية التي ينفرد بها كل صانع.

كاديلاك XT6 موديل 2022

وتعد النسخة كاديلاك XT6 موديل 2022 احد الاصدارات المقدمة من هذه الفئة داخل السوق الإماراتي، حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 5.050 متر، وبعرض يبلغ 1.964 متر، و 1.784 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.863 متر، مع مساحة تخزين تتسع لـ 365 لتر بإمكانية زيادة المساحة.

كاديلاك XT6 موديل 2022

وتمتلك السيارة كاديلاك XT6 موديل 2022 حزمة من تقنيات الحماية مثل مكابح ABS، و EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والأكياس الهوائية المتقدمة، بالإضافة إلى خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، وكاميرا، وحساسات حركة، إلى جانب تقنية متابعة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، والتحكم في الجر، مع قفل مركزي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

كاديلاك XT6 موديل 2022

وتقدم السيارة كاديلاك XT6 موديل 2022 عبر عدة تجهيزات فنية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 237 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، بالإضافة إلى إمكانيات أعلى تجهيزًا من خلال محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، بقوة 311 حصانا، وعزم دوران يبلغ 373 نيوتن/متر.

كاديلاك XT6 موديل 2022

وتحتوي السيارة كاديلاك XT6 موديل 2022 على جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، وفتحة سقف كهربائية، مع مصابيح أمامية وخلفية وضباب بتقنية LED LIGHT، شاشة داخلية لعرض ومساعدة قائد المركبة، بالإضافة لمقود حركة متعدد المهام، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزر التفعيل والايقاف، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي وترفيهي مكون من بلوتوث ومدخل AUX ومشغل اقراص.

كاديلاك XT6 موديل 2022

أسعار السيارة كاديلاك XT6 موديل 2022 في الإمارات

الفئة الأولى كاديلاك XT6 2022 2.0T Luxury بسعر 199,000 درهم.

الفئة الثانية كاديلاك XT6 2022 3.6L Premium Luxury AWD بسعر 233,400 درهم.

الفئة الثالثة كاديلاك XT6 2022 3.6L Sport AWD بسعر 238,500 درهم.