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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الفخامة.. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان| صور

لعشاق الفخامة ..
لعشاق الفخامة .. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان

السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 واحدة من أفخم السيارات التي تحمل العلامة التجارية لشركة كاديلاك العريقة، حيث اكتسبت هذه النسخة شهرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية، ويرجع ذلك إلى تاريخها الممتد، وقدراتها الفنية القوية والتي تتعلق بقوة المحرك، وأنظمة التعليق، والتجهيزات المطروحة داخل كل إصدار.

 

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 داخل السوق العماني.

مواصفات السيارة مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد موديل 2021 

تستمد السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 قوتها من سواعد محرك ثماني الإسطوانات 8 سليندر، قادر على انتاج قوة 420 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 623 نيوتن/متر، مقترنا بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء تنقل السرعة إلى منظومة الجر الكلي للعجلات.

وبهذه القدرات تستطيع السيارة كاديلاك اسكاليد 2021 أن تتسارع من وضع الثبات والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

وجاءت النسخة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 بقياسات هيكيلية بلغت 5.179 متر للطول مع عرض يقدر بـ 2.045 متر، و 1.890 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.946 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 430 لتر، إلى جانب اطلالة قوية حيث ظهرت بـ شبك أمامي مطلي بالكروم، و مصابيح أمامية ذات تحكم أوتوماتيكي، وزجاج امامي عازل للصوت والحرارة، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة.

أسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في السوق العماني

الفئة الأولى كاديلاك اسكاليد موديل 2021 Premium Luxury بسعر 36.920 ريال عماني.

الفئة الثانية كاديلاك اسكاليد موديل 2021 Platinum بسعر 38.500 ريال عماني.

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لعشاق الفخامة.. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان| صور

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