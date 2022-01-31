اتحاد الكرة: عودة أبو جبل والونش وحمدي فتحي لمنتخب مصر أمام الكاميرون

زف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بشرى سارة بشأن عودة اللاعبين المصابين لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.



وقال خالد الدرندلي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين إن الحارس محمد أبو جبل الأقرب لحراسة عرين مصر أمام الكاميرون، مضيفا أن اللاعب أحمد حجازي لن يلحق بمباراة الكاميرون.



وتابع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الونش جاهز وجاهزية محمد أبو جبل ليست أكيدة حتى اللحظة، وحمدي فتحي جاهز للمباراة.



وفي السياق نفسه أشار خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى أن لا توجد أي أزمة مع لاعبي منتخب المغرب.

