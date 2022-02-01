يومياً .. عودة عرض مسرحية "فى انتظار بابا" 3 فبراير

قرر القائمون على مسرحية فى انتظار بابا ، العودة لاستئناف العرض المسرحى يوم 3 فبراير القادم على المسرح القومى بالعتبة .

ومن المقرر أن تعود مسرحية فى إنتظار بابا يومياً ما عدا الاربعاء ، بمناسبة موسم إجازة منتصف العام الدراسى ، بعدما كان يتم عرضها ثلاث مرات أسبوعياً فقط .

العرض المسرحي "فى انتظار بابا" عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، وهو بطولة سماح أنور، وأحمد سلامة، وانتصار، ومفيد عاشور، وماهر محمود، وسميحة عبد الهادي، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل، وعلي كمالو، وبسمة شوقي، ووليد أبو ستيت، وخالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عز الدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي شهده عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، منهم الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان خالد النجدي، مدير فرقة المسرح الحديث، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد محمود، والفنانة رحاب الغراوي، والكاتب الصحفي يسري حسان، والفنان إيميل شوقي، والفنان أحمد السيد، والفنان محيي إسماعيل، وشريف خير الله، والمخرج حسام صلاح.