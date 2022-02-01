عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يومياً .. عودة عرض مسرحية "فى انتظار بابا" 3 فبراير

فى إنتظار بابا
فى إنتظار بابا

قرر القائمون على مسرحية فى انتظار بابا ، العودة لاستئناف العرض المسرحى يوم 3 فبراير القادم على المسرح القومى بالعتبة . 

ومن المقرر أن تعود مسرحية فى إنتظار بابا يومياً ما عدا الاربعاء ، بمناسبة موسم إجازة منتصف العام الدراسى ، بعدما كان يتم عرضها ثلاث مرات أسبوعياً فقط .

العرض المسرحي "فى انتظار بابا" عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، وهو بطولة سماح أنور، وأحمد سلامة، وانتصار، ومفيد عاشور، وماهر محمود، وسميحة عبد الهادي، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل، وعلي كمالو، وبسمة شوقي، ووليد أبو ستيت، وخالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عز الدين، موسيقى أحمد  الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني  حسني، إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

بعد إجازة أسبوع.. عودة عرض مسرحية في انتظار بابا غدا

بناءً على رغبة الجمهور.. «في انتظار بابا» ماتينيه على خشبة القومي

جدير بالذكر أن العرض المسرحي شهده عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، منهم الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان خالد النجدي، مدير فرقة المسرح  الحديث، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد محمود، والفنانة رحاب الغراوي، والكاتب الصحفي يسري حسان، والفنان إيميل شوقي، والفنان أحمد  السيد، والفنان محيي إسماعيل، وشريف خير الله، والمخرج حسام صلاح.

 

 

فى انتظار بابا اجازة منتصف العام المسرح القومي بالعتبة مسرحية في انتظار بابا إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

أمريكا: العلاقات التجارية مع الصين تمر بمرحلة صعبة

5 خطوات لتسوية منازعات التأمينات والمعاشات بالقانون قبل اللجوء للقضاء

أخبار الرياضة|وائل جمعة يخضع للتحقيق والأهلي يجمد ملف التجديد لموسيماني والجزيري يرفض العودة لـ الزمالك

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

وزيرة الهجرة تلتقي إمام الجمعية المصرية بملبورن الأسترالية الحائز على جائزة التعددية الثقافية

دعاء قضاء الحاجة مفاتيح الجنان .. اغتنمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية..شاهد

طقس الغد بدون أمطار.. مركز التنبؤ يزف بشرى للمواطنين

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 فبراير

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

متحدث الصحة: إشراف طبي كامل على صرف العقاقير المضادة لفيروس كورونا

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير بالقاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

فيديو

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ