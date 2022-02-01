الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الغد، كما أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس سيكون معتدل الحرارة صباحا، شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق خلال الساعات الأخيرة من الليل.

وحذرت من نشاط الرياح المحمل بالأتربة العالقة، قائلة: “سنشهد اليوم نشاطا واضحا للأتربة العالقة بالهواء”، مشددة على أن هذه الأتربة ستؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وأشارت إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد بداية من الخميس القادم، وتابعت: “بداية من الخميس القادم سنشهد حالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار واضح”، لافتة إلى أن المنخفض سيتسبب في تساقط الأمطار ونشاط الرياح.

وأكملت: “المنخفض الجوي الجديد لن يؤثر بشكل ملحوظ على درجات الحرارة، ولكننا سنشهد تقلبات جوية واضحة”.