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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: بدء صرف مقررات الدعم عن شهر فبراير لـ 64 مليون مستفيد

أرشيفية
أرشيفية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر فبراير 2022 لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مستفيد من منظومة السلع عبر 40 الف منفذ علي مستوي الجمهورية، بين بقالي التموين وجمعيتي  والمجمعات الاستهلاكية حيث يتم توفير 28 سلعة.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان هناك متابعة مستمرة  لحظة بلحظه مع غرفة عمليات الوزارة و مديري المديريات بالمحافظات لضمان انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية خاص المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

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و من جانبه قال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة أنه يتم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع التموينية والسلع الحرة بشكل مستمر دون متوقف وذلك لنحو 9 ملايين و 800 الف بطاقة تموينية يستفيد منها 28 مليون و 100 ألف مواطن، ويبلغ حجم المبيعات 15 مليار جنيه سنوياً.

و أكد علاء فتحي العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة أن الشركة تتعامل 14 الف و 18 بقال تمويني و عدد 3180 منفذ جمعيتي في عدد 12 محافظة على مستوي الجمهورية.

و قال فتحي أن الشركة تقوم بطرح سلع تموينية كل شهر بقيمة مليار و200 مليون سلع تموينية ، بينما يتم بيع سلع حرة بقيمة 50 مليون جنيه ، ويبلغ عدد المنافذ الجملة 700 مخزن ، و فروع التجزئة 185 فرع .

و أضاف العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة إلي أن هناك زيادة بنسبة 50٪ في المبيعات خلال شهر رمضان والذي يوافق 2 إبريل القادم .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين و هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة .

في سياق متصل أوضح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة أن عدد منافذ صرف السلع التموينية في محافظة الجيزة يبلغ 2300 منفذ منقسمين الي 1800 بقال تمويني و 500 منفذ جمعيتي في محافظة الجيزة ، وعدد البطاقات التموينية بما يقرب مليوني بطاقة يستفيد منها ما يقارب 5 ملايين مواطن .

كما أوضح فريد محمد مدير فرع جملة الهرم ، أنه يتم صرف عدد 26 سلع تموينية بانتظام وذلك لعدد 120 بقال و 29 جمعيتي ، و تشمل تلك السلع البقوليات و المواد الغذائية والاستهلاكية و المنظفات المنزلية و الشخصية .

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