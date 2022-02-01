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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، الأربعاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 فبراير

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9

وبحالة الطقس غدا، يكون أخر موجة الاستقرار المؤقت في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد مؤقتا لتعود موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يومي الخميس، تستمر لمدة 48 ساعة على البلاد تنتهي الجمعة.

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