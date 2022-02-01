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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة الصيادلة: صرف 28 مليون جنيه إعانات لألفي صيدلي خلال عامين ونصف

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، صرف 28 مليون جنيه لألفي صيدلى من صندوق الزمالة والإعانات بالنقابة خلال عامين ونصف فى الفترة من 1 مايو 2019 حتى 31 ديسمبر 2021.

وشملت الإعانات المصروفة الحالات التى أقرها صندوق الإعانات والزمالة، وأبرزها حالات وفاة كورونا، والعمليات الكبرى مثل القسطرة والقلب المفتوح، وحالات عجز كلى، وزرع كلى، وزرع كبد، وعجز كلى، وحريق صيدلية أكبر من 50%و75% ، اضافة إلى حالات دخول المستشفى ، الأمراض المزمنة، وحالات الاصابة بالسرطان، والوفاة.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة لأعضاء النقابة وأسرهم فى إطار حرص النقابة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيراً على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم ، وتضمنت الإعانات المقدمة الحالات الاتية :_
أولا:يصرف مبلغ 15 الف جنية للحالات التالية:
1_حالات الإصابة بمرض السرطان 2_حالات زراعة الكبد
3_حالات زراعة الكلى 4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يقعده عن العمل
ثانياً : تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد اقصى 15 الف جنية للحالات التالية:
1_تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى(بما لايجاوز الحد الأقصى).
ثالثاً: يصرف مبلغ 10الاف جنية فى حالات
1_ الوفاة   2_عمليات القلب المفتوح.
رابعاً : يصرف مبلغ 5الاف جنية لحالات 
1_عمليات القسطرة 2_ حالات العجز الجزئى 3_ التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.
خامساً: حالات حريق الصيدليات
يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:
1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 الاف جنية .
2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 الف جنية.
3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 الف جنية.
ويصرف المبلغ المستحق كما يلى :_
1_للصيدلى مالك الصيدلية.
2_ للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ماكانت الصيدلية مؤجرة.
سادساُ:دعم شهداء كورونا: 
يصرف مبلغ خمسون الف جنية اعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

نقابة الصيادلة شهداء كورونا العمليات الجراحية النقابة العامة لصيادلة مصر العجز الجزئي العجز الكلى

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