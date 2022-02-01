الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

منخفض جوي جديد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مع بداية شهر فبراير تحسنا كبيرا فى درجات الحرارة، مقارنة بما حدث فى البلاد خلال شهر يناير، موضحًا أن درجات الحرارة عادت لـ المعدلات الطبيعية.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة ستبدأ في التحسن التدريجي سواء فى ساعات النهار وساعات الليل، و الجميع شاهد اليوم سطوع الشمس.

ولفت إلى أن ما حدث خلال شهر يناير هو الطبيعى بالنسبة لشتاء مصر، وكشف أن الطقس سيكون بارد صباحا وشديد البرودة ليلا.

وتابع أن يوم الخميس المقبل سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، معلقا أن هذه الحالة لن تكون عنيفة.

ولفت إلى أن مناطق شمال البلاد ستكون الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي الجديد، الذي سيصحبه تساقط للأمطار ونشاط للرياح، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة، متابعا: نشاط الرياح سيكون مثير للأتربة.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الخميس سيكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة.

وحذر من طقس يوم الجمعة، قائلا: درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الملحوظ، بالإضافة إلى زيادة كميات الأمطار المتوقعة، ونشاط الرياح سيؤدي إلى الشعور بالبرودة، تزامنا مع انخفاض فترة سطوع أشعة الشمس.

ونصح المواطنين بتوخي الحذر خلال الأيام القادمة، متابعا:" بطمن المواطنين درجات الحرارة لن تنخفض بشكل كبير مرة أخرى".