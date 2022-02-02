مش هنعرف نمسك عليه حاجة.. جهاد جريشة: يحذر من ذكاء بكاري جاساما

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد بكاري جاساما؛ بعد الأخطاء التحكيمية له في كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأضاف جهاد جريشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن احتياجات اتحاد الكرة على بكاري جاساما، قرار موفق تماما.

وتابع جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول سيكون له دور مهم مع حكم مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا.

وفي السياق نفسه، أشار جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إلى أن المنتخب الوطني يواصل البحث عن اللقب الثامن من كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون.

وتابع جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق،:" أنا صديق لبكاري جاساما، وأُحذر من انه ذكي، ومش هنعرف نمسك عليه حاجة".