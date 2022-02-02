عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هنعرف نمسك عليه حاجة.. جهاد جريشة: يحذر من ذكاء بكاري جاساما

بكاري جاساما
بكاري جاساما

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد بكاري جاساما؛ بعد الأخطاء التحكيمية له في كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأضاف جهاد جريشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن احتياجات اتحاد الكرة على بكاري جاساما، قرار موفق تماما.

وتابع جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول سيكون له دور مهم مع حكم مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا. 

وفي السياق نفسه، أشار جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إلى أن المنتخب الوطني يواصل البحث عن اللقب الثامن من كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون. 

وتابع جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق،:" أنا صديق لبكاري جاساما، وأُحذر من انه ذكي، ومش هنعرف نمسك عليه حاجة". 

 

جهاد جريشة الحكم الدولي اخبار التوك شو بكاري جاساما الأمم الأفريقية كأس الأمم

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتجاج منتخب مصر على تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

حكم صيام أول رجب .. وهل يجوز صوم الشهر كاملا؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر رجب .. 12 كلمة قبل النوم تغفر الذنوب وتفتح أبواب الخير

شهر رجب وأفضل اعماله.. الإفتاء تحذر من الوقوع في هذين الأمرين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية تطالب بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

90 مليون حالة لـ أوميكرون منذ اكتشافه.. الفيروس مازال خطيرًا وباقيًا والتحذيرات تتزايد

لبنان.. القبض على مدّعي النبوة نشأت منذر بتهمة الإساءة إلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ