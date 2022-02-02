وزيرة الهجرة: أكثر من 40 ألف وثيقة تأمين على المصريين في الخارج خلال شهر

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا بشأن المصريين بالخارج المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وذلك خلال فترة شهر يناير عام 2022، هو الشهر الأول لإطلاق التأمين.

واستعرض التقرير عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين، حيث أشار التقرير إلى أن عدد المشتركين في شهر يناير 2022 وهو الشهر الأول لتطبيق التأمين، وصل إلى 42552 وثيقة تأمينية، وكان للدول العربية النسبة الأكبر من عدد المشتركين وصلت إلى 97.78% من إجمالى عدد الدول، وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول وتلاها دولة الكويت والأردن، الإمارات، إيطاليا، قطر، عمان، البحرين، قبرص، اليونان على الترتيب.

ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التي يقوم بتغطيتها، حيث أشادوا باهتمام الدولة المصرية بحل المشكلات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.

وقد أوضح المصريون بالخارج ممن اشتركوا في التأمين، أن إجراءات الاشتراك سهلة، وأنهم سيحرصون على الترويج للاشتراك في التأمين بين معتزمي السفر والمصريين في الدول المقيمين بها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن بالغ شكرها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يتم بذله من جهد في إطار التعاون لإتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، وانعكس ذلك في عدد المشتركين خلال شهر يناير المنقضي في أول شهر لتطبيق التأمين، ويؤكد على سهولة الإجراءات التي يتم اتباعها تسهيلا على المصريين بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين؛ لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وقالت الوزيرة إن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين – والتي تم تطبيقها اعتبارًا من السبت 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/