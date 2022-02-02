مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات.. التعليم ترد

إجازة نصف العام مازالت تثير الجدل في البيوت المصرية ، بعد أن انتشر خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا خبرا يزعم صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا بسبب انتشار متحور كورونا في مصر.

اجازة نصف العام

إجازة نصف العام في المدارس

من جانبه نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢١.

وقال وزير التربية والتعليم: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن”.

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لمواجهة الشائعات المثارة بشأن تغيير موعد إجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون.

وقال وزير التربية والتعليم بشكل واضح وصريح: لا تغيير في موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، ولم تصدر أي تعليمات حتى الآن من لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعي تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بما فيها موعد إجازة نصف العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية”؛ حيث تبدأ إجازة نصف العام في 5 فبراير.

موعد اجازة نصف العام

إجازة نصف العام في الخريطة الزمنية المعلنة مسبقا

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية المعتمدة لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن يكون موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي هو 5 فبراير 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الحالي من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي رسميا يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي لثاني من العام الدراسي الحالي 97 يوما.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نتمنى استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 حضوريا في المدارس بشكل طبيعي مثلما فعلنا في الترم الأول.

وأضاف وزير التربية والتعليم: متفائلون بقدرتنا على تحقيق الاستقرار المطلوب للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، فنحن تعلمنا الكثير في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الصورة العامة تؤكد أن العام الدراسي الحالي يسير على أحسن ما يكون.

إجازة نصف العام في المدارس المصرية اليابانية

أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، بيانا عاجلا لكل أولياء أمور تلاميذ المدارس المصرية اليابانية .

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، استمرار الدراسة لكل المراحل في المدارس المصرية اليابانية ، حتى بداية إجازة نصف العام ، والتي من المقرر أن تبدأ من ٥ فبراير ٢٠٢٢ وحتى ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

إجازة نصف العام في الجامعات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري

حيث تبدأ إجازة نصف العام في الجامعات في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.