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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إخلاء المدن الجامعية من الطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي لهذا السبب.. والتعليم العالي: 19 فبراير موعد عودة الطلاب مرة أخرى

المدن الجامعية
المدن الجامعية

التعليم العالي : 
إخلاء المدن الجامعية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول
انطلاق إجازة منتصف العام السبت 5 فبراير المقبل 
إخلاء المدن يتم خلال الإجازات لهذا السبب

 

يستعد طلاب الجامعات لإجازة منتصف العام الدراسي حيث يتم إخلاء المدن الجامعية التابعة لكل جامعة من الطلاب خلال هذه الفترة بينما تحرص الجامعات على إجراء كافة أعمال الصيانة قبل عودة الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

 

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات تخلي المدن الجامعية بشكل دائم في الإجازات حيث تشهد هذه الفترة اعمال صيانة داخل المدن ، مشيرا إلى أن آخر موعد لإخلاء المدن هو 5 فبراير .

 

وأوضح "المصدر" ، أن إجازة منتصف العام الدراسي تستمر لأسبوعين حيث تبدأ من يوم 5 فبراير وتستمر حتى 19 فبراير حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

 

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أخبار على إخلاء عاجل للمدن الجامعية الخاصة بجامعة القاهرة.

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وأعلنت جامعة القاهرة أنه لا صحة لما يتردد بشأن إخلاء المدن الجامعية وأنه لا تزال تعمل المدن الجامعية بشكل طبيعي بكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، علمًا بأن من الإجراءات الروتينية تعقيم المدن وإجراء عمليات الصيانة والأمان خلال فترة الإجازة التي يعود فيها الطلاب إلى منازلهم عادة، والأمر كله يتعلق بإجازة منتصف العام الدراسي كما هو معتاد.

وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وعدم تصديق مثيري البلبلة، كما تهيب بالرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة.

على الجانب الآخر ،  وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء وحدة لرعاية  النوابغ والموهوبين بكل الجامعات، وتم تنفيذ التوجيه في جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019  مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذه لخدمة المجتمع حتى الآن، كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التي تخدم المجتمع والقضايا القومية. وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في خدمة المجتمع المحيط.
 

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