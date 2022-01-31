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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الحد الأدني لكليات الجامعات الأهلية بالمرحلة الثالثة من التنسيق.. تفاصيل

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

يترقب الطلاب فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأهلية ، للمرحلة الثالثة من التنسيق، والذي سينطلق يوم السبت المقبل 5 فبراير المقبل وفق ما اعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

 
وننشر لكم الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الأهلية :

الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

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الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %


وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:

 

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
بينما تأتي طرقة التقديم عبر الموقع الاإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية :
أن يقوم الطالب بإختيار تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص به في خانة اسم المستخدم 
- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.
- يتم  استيفاء البيانات المطلوبة مع إدخال البريد الإلكتروني ومن ثم تفعيله.
-  عند استيفاء الطالب البيانات يتم تفعيل الحساب الخاص به.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل ما يريد الطالب معرفته عن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية ، والتي تشمل مراحل القبول به 4 مراحل
 

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