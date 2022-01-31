قبل انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحدود الدنيا للكليات

يترقب الطلاب فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والذي سينطلق يوم السبت المقبل 5 فبراير المقبل وفق ما اعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وننشر لكم الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية :
الجامعات الخاصة :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%
الطب البشري 85%
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
الجامعات الاهلية:
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%
الطب البشري 85%
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %
وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%