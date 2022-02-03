اقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فنية تجارية ببولاق الدكرور

تقدمت النائبة، رشا أبو شقرة عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تخصيص قطعة أرض اصلاح زراعي بشارع الملكة بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور لبناء مدرسة ثانوية فنية.

و أعلنت “ ابو شقرة ” أنه تمت مناقشة الاقتراح يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤ بلجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب ، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على الطلب ، وتحديد موعد لمعاينة الأرض لاتخاذ اللازم .