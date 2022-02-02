التصديري للصناعات الهندسية: إطلاق جوائز لأكبر 10 مصدرين خلال 2021

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، احتفالية كبيرة يوم 17 فبراير 2022، برعاية وحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، للإعلان عن عدة جوائز يقدمها المجلس لأكبر 10 مصدرين خلال 2021، وذلك بعد أن سجلت الصادرات مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخ قطاع الصادرات الهندسية.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 50 شركة يجري الاختيار من بينهم، وتشمل الجوائز أكبر مصدر في الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، كما جري تخصيص جائزة لأكبر مصدر بالقطاع الهندسي إلى السوق الأفريقي.

وأشار الصياد إلى أن إعلان جوائز للشركات المصدرة يعتبر توجه لتحفيز الشركات على التصدير، ضمن خطة المجلس التصديري لزيادة عدد الشركات المصدرة، وتحفيز الشركات والمصانع التي تصدر بالفعل على زيادة صادراتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص جائزة لأكبر مصدر حقق طفرة في الصادرات خلال عام 2021.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن جوائز الشركات المصدرة ستشمل أفضل مُصدر لمنتج صديق للبيئة، وأفضل منتج مبتكر وأكبر مصدر في الشركات الدولية، وأكبر مصدر في شركات المناطق الحرة الخاصة.