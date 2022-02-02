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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الليبي للسلة يقترح على نظيره المصري عدم قيد لاعبي البلدين كأجانب

صدى البلد

عقد الدكتور مجدي أبو فريحة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا مع الدكتور فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، ومحمد الفقي رئيس بعثة المنتخب الليبي، وعبد العزيز مرسيط إداري المنتخب، ورمضان الحراري إعلامي بالاتحاد الليبي.

جاء الاجتماع الذي عقد اليوم "الأربعاء" على هامش معسكر المنتخب الليبي الأول لكرة السلة الذي يقام في مصر خلال الفترة الحالية.

وكان الاجتماع مثمرًا في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصري وباقي الاتحادات العربية الشقيقة، كما شهد بحث التعاون بين الاتحادين المصري والليبي.

وقدم الدكتور فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي اقتراحًا باعتبار اللاعب المصري في الدوري الليبي غير أجنبي، واعتبار اللاعب الليبي في مصر غير أجنبي خلال الفترة المقبلة في إطار التعاون بين الاتحادين.

ورحب الدكتور مجدي أبو فريخة بالفكرة وأكد أنه سيتم مناقشة الفكرة في الفترة القادمة.

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