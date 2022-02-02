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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف استطاعت الصادرات المصرية تحقيق أعلى عائد في تاريخها

أرشيفية
أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشان الصادرات المصرية .

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وقال المركز، إنه في ضوء استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتطور  الصادرات المصرية خلال الأعوام الأخيرة، فقد أوضح أن  الصادرات المصرية استطاعت خلال 2021 أن تصل إلى أعلى عائد في تاريخها مسجلة 45.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 90% منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولقد كان حجم الزيادة مدفوعا بالارتفاع في حجم الصادرات غير البترولية التي وصلت إلى 32.34 مليار دولار مسجلة نموًّا وصل إلى 30% وذلك مقارنة بعام 2020، والصادرات البترولية التي وصلت إلى 12.9 مليار دولار مسجلة معدل نمو بلغ 90% مقارنة بعام 2020.

 

يُذكر أن النمو الملحوظ في حجم الصادرات المصرية كان بفضل عدة عوامل أبرزها: ارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع مع تعافي الاقتصادات من تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وجهود الدولة لرفع كفاءة الصادرات المصرية لتنافس في الأسواق الدولية من خلال عديد من المبادرات مثل مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.

 

يأتي الارتفاع في الصادرات المصرية، في ظل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، للنهوض بقطاع الصادرات باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، مع العمل على تقليص العجز في الميزان التجاري ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

التنمية المستدامة مجلس الوزراء مركز المعلومات فيروس كورونا التواصل الاجتماعي 2020 حجم الصادرات

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