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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

الجليد
الجليد

تسبب ذوبان سطح الجليد في غرينلاند في ارتفاع مستوى البحر بواقع 1.2 سنتيمتر خلال أقل من 20 عاماً، وفقاً لجهة رصد.
 

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وأظهرت بيانات القمر الصناعي، اعتماداً على برامج القمر الصناعي لتغطية حقل الجاذبية واختبار المناخ حتى أغسطس 2021، أن سطح الجليد في غرينلاند فقد 4700 جيجا طن منذ بدء القياسات في أبريل 2002، وهو ما يكفي لغمر الولايات المتحدة الأميركية بأكملها بواقع نصف متر.
 



وتوضح البيانات أن الثلوج تذوب؛ خصوصاً في الساحل الغربي لغرينلاند، وفقاً لتغريدة لمنصة «دانيش بولار» هذا الأسبوع.

يذكر أن الجيجا طن الواحدة تساوى مليار طن.

يذكر أن سطح الجليد في غرينلاند يغطي أربع أخماس إجمالي مساحة أكبر جزيرة على سطح الأرض. ويعد السطح الجليدي للقطب الجنوبي هو فقط الأكبر.

وتقوم المؤسسات البحثية الدنماركية للقطب الشمالي بعرض ما تتوصل إليه بشأن حالة سطح الجليد والجليد البحري على منصة «بولار».

يذكر أن غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي بصورة كبيرة، ولكنها تنتمى رسمياً للدنمارك.

 

الجليد غرينلاند رصد ذوبان الولايات المتحدة

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