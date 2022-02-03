ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

تسبب ذوبان سطح الجليد في غرينلاند في ارتفاع مستوى البحر بواقع 1.2 سنتيمتر خلال أقل من 20 عاماً، وفقاً لجهة رصد.





وأظهرت بيانات القمر الصناعي، اعتماداً على برامج القمر الصناعي لتغطية حقل الجاذبية واختبار المناخ حتى أغسطس 2021، أن سطح الجليد في غرينلاند فقد 4700 جيجا طن منذ بدء القياسات في أبريل 2002، وهو ما يكفي لغمر الولايات المتحدة الأميركية بأكملها بواقع نصف متر.



GRACE data updated to August 2021, see https://t.co/MXixpICRjl. Since measurements began in April 2002, the Greenland Ice Sheet has lost about 4700 gigatons (=4700 km³, enough to cover the entire U.S. by half a meter of water). This melt has contributed 1.2 cm to sea level rise. pic.twitter.com/OubkOgVAiR — Polar Portal (@PolarPortal) January 31, 2022





وتوضح البيانات أن الثلوج تذوب؛ خصوصاً في الساحل الغربي لغرينلاند، وفقاً لتغريدة لمنصة «دانيش بولار» هذا الأسبوع.



يذكر أن الجيجا طن الواحدة تساوى مليار طن.



يذكر أن سطح الجليد في غرينلاند يغطي أربع أخماس إجمالي مساحة أكبر جزيرة على سطح الأرض. ويعد السطح الجليدي للقطب الجنوبي هو فقط الأكبر.



وتقوم المؤسسات البحثية الدنماركية للقطب الشمالي بعرض ما تتوصل إليه بشأن حالة سطح الجليد والجليد البحري على منصة «بولار».



يذكر أن غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي بصورة كبيرة، ولكنها تنتمى رسمياً للدنمارك.