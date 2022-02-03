أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 3 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.62 جنيه، والبيع 17.83 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء21.14 جنيه، والبيع 21.38 جنيه.
الدولار الكندي للشراء 12.31 جنيه، والبيع 12.44 جنيه.
الكرون الدنماركي للشراء 2.36 جنيه، والبيع 2.39 جنيه.
الكرون النرويجي للشراء 1.76 جنيه، والبيع 1.79 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.68 جنيه، والبيع 1.71 جنيه.
الفرنك السويسري للشراء 16.95 جنيه، والبيع 17.14 جنيه.
الين اليابانى للشراء 13.62 جنيه، والبيع 13.78 جنيه.
الدولار الأسترالى للشراء 11.14 جنيه، والبيع 11.26 جنيه.