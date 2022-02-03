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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية - صورة أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 3 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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وزيرة التخطيط عن حياة كريمة: نتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات ومستوى الإنجاز

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وزير المالية: استطعنا تحقيق نمو في الإيرادات بأكثر من 10.5%

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.62 جنيه، والبيع 17.83 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء21.14 جنيه، والبيع 21.38 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.31 جنيه، والبيع 12.44 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.36 جنيه، والبيع 2.39 جنيه.

الكرون النرويجي للشراء 1.76 جنيه، والبيع 1.79 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.68 جنيه، والبيع 1.71 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.95 جنيه، والبيع 17.14 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.62 جنيه، والبيع 13.78 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.14 جنيه، والبيع 11.26 جنيه.

العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى اليورو الجنيه الاسترليني أسعار الدولار

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