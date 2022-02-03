فكري صالح: زعل الشعب المصري من المنتخب هو سر عودة الروح القتالية..فيديو

قال جمال حمزة لاعب المنتخب الوطني السابق ، إن أداء اللاعبين في البطولات المجمعة يكون افضل بكثير وهذا بسبب جلوس الأعبين مع بعضهم أطول وقت ممكن وهذا يساعدهم على دراسة بعضهم البعض من ناحية اللعب .

وأضاف جمال حمزة خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه قبل بداية البطولة كنت مطمأن ومتوقع الوصول إلي المباراة النهائية وبعد بداية البطولة قلقت ، مؤكدا أن اللاعبين المنتخب الوطني عادت الثقة اليهم بعد مباراة الكوت ديفوار .



ومن جانبه أوضح فكري صالح مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني السابق، إن أداء المنتخب تحسن بسبب شعورة بغضب الشارع المصري من أدائهم وهذا شعر به المنتخب بعد مباراة نيجيريا، مؤكدا زعل الشعب المصري من المنتخب هو سر عودة الروح القتالية.

