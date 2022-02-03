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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية")حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات وكذا عدد 3 مركبات "توك توك- مجهولين المصدر " ، كما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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