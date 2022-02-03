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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم أوزرلي تتألق من أحدث جلسة تصوير لها عبر انستجرام

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت مريم أوزرلي في الصور بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

 حياة مريم أوزرلي الأسرية
ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

مريم اوزرلي تركي انستجرام الفن مسلسل تركيا

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