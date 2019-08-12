ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:26 ص
مريم اوزرلى
مريم اوزرلى
هاجر هانئ
تحتفل مريم اوزرلى الفنانة التركية اليوم 12 أغسطس بـ عيد ميلاها، وتعد من النجمات اللاتي يهتممن بإطلاتهن وأناقتهن.

مريم اوزرلى تحرص دائمًا على التنوع بين تصميمات الملابس المختلفة، سواء فى الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات الرسمية وفساتين السهرة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

وتختار مريم اوزرلى دائما الفنانة التركية التصميمات التى تتناسب مع قوامها وتمنحها إطلالة ملفتة وجذابة، فهى تتمتع بذوق رفيع فى اختيار الملابس.

تتميز مريم اوزرلى بأنها لا تعتمد على مستحضرات التجميل، ولكنها تعتمد على جمالها الطبيعي وملامحها الجذابة.

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها
لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنيقة وجريئة.. شاهد أبرز فساتين نسرين طافش

ملابس عرضتها للهجوم.. شاهد أبرز إطلالات ميريام فارس المثيرة للجدل

ملفتة وأنيقة ..شاهد أجمل فساتين هنا الزاهد

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هنادى مهنا فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

اخبار الفن والفنانين.. حقيقة سحل نبيل الحلفاوي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني.. فيفي عبده تأكل الفتة

تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام

احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو

احذر من الصمم.. الأجهزة الإلكترونية تتحول إلى سلاح قاتل بهذه الطريقة

أرامكو السعودية تحقق 47 مليار دولار أرباحا في النصف الأول من العام

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور