لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

تحتفل مريم اوزرلى الفنانة التركية اليوم 12 أغسطس بـ عيد ميلاها، وتعد من النجمات اللاتي يهتممن بإطلاتهن وأناقتهن.





مريم اوزرلى تحرص دائمًا على التنوع بين تصميمات الملابس المختلفة، سواء فى الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات الرسمية وفساتين السهرة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.





وتختار مريم اوزرلى دائما الفنانة التركية التصميمات التى تتناسب مع قوامها وتمنحها إطلالة ملفتة وجذابة، فهى تتمتع بذوق رفيع فى اختيار الملابس.





تتميز مريم اوزرلى بأنها لا تعتمد على مستحضرات التجميل، ولكنها تعتمد على جمالها الطبيعي وملامحها الجذابة.