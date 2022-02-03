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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رمزي: محمد صلاح فلتة ومش هيتكرر في الـ20 سنة الجاية

هاني رمزي مدافع المنتخب
هاني رمزي مدافع المنتخب الوطني الأسبق

قال هاني رمزي مدافع المنتخب الوطني الأسبق، إنّ عدد المحترفين المصريين في الخارج لا يتناسب مع قيمة مصر، موضحًا: "لازم تكون الأعداد كبيرة جدا، لأننا عندنا مواهب كتير، لكن عندنا مشكلات في الانتقالات واستغناء الأندية عن اللاعبين وثقافة رؤاس الأندية والإدارات".


وأضاف رمزي في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الاحتراف بشكل عام يعتمد على الشخصية، وإذا قيل إنني من أهم المحترفين المصريين، فإن هذا الأمر لا يرجع إلى أننا كنت أفضل لاعب كرة قدم، لكن قد يقال ذلك بسبب الشخصية وقدرتي على التأقلم، وهو ما ساعدني على الاستمرار لسنوات طويلة».


وتابع مدافع المنتخب الوطني الأسبق، أن الاحتراف ليس عبارة عن ممارسة كرة القدم في التدريب لمدة 4 سنوات فقط، لأن المحترف إذا يجب أن يكون منخرطا بشكل جيد في المجتمع، مثل تعلم اللغة والالتزام: "هذه الأمور يجب أن نعلمها لأبنائنا في الناشئين".


وواصل: “الحياة الاحترافية صعبة جدا وليست سهلة على الإطلاق، وأرى أن محمد صلاح فلتة ومن الصعب أن يتكرر خلال العشرين سنة المقبلة، لكن هذا الأمر ليس مستحيلا، فنحن لدينا مواهب ويجب أن نعمل على هذه الجزئية بشكل قوي”.

مدافع المنتخب الوطني الأسبق قيمة مصر المنتخب الوطني كرة القدم محمد صلاح

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