التموين: لا تغيير في منظومة الخبز.. وحصة المواطن 5 أرغفة يوميا.. فيديو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين علي البطاقات دون تغيير في نظام الصرف ، حيث يتم انتاج نحو 270 مليون رغيف يومياً وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن .

وقال طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ، أن المخابز تعمل بانتظام دون تغيير علي إليه الصرف ، مشيراً إلي أن ما تردد خلال الفترة الماضية من شائعات هدفه النيل من الانجازات التي تشهدها مصر .

أشار طلعت إلي أن المحافظة لديها 1855 مخبز ويتم إنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين علي 1.9 مليون بطاقة .

وأوضح حسن ، أنه تم تحويل 90 مخبزاَ يعمل بالسولار إلي الغاز وذلك من إجمالي 300 مخبز جاري تحويلهم خلال الفترة المقبلة .

أشار إلي أن المواطن يستطيع أن يحصل علي حصة من الخبز المدعم والمقدرة بـ ٥ أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا، دون تغيير.

من جانبه أكد محي اسماعيل مديرالادارة المركزية الرقابة بمديرية تموين الجيزة ، تضافر الجهود الرقابية بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأوضح أنه يتم شن 23 حملة يومياً علي المخابز ومنافذ صرف السلع وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أي عوائق في عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.

من جانبه قالت امل إبراهيم مدير عام إدارة تموين الهرم، أنه يتم اطلاق حملات يومية علي مدار الأسبوع دون توقف ، لمتابعة انتظام صرف السلع والخبز المدعم للمواطنين

أضافت أنه يوجد في الهرم يبلغ 130 مخبز بلدي مدعم وتم تحويل 6 منهم إلي الغاز الط وجاري تحويل 6 آخرين .