تعرف على حالة الطرق بالقاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون

قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون ، تشهد معظم المحاور الحيوية بالقاهرة كثافات مرورية بسيطة في عدد من المحاور الحيوية ، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة ، وانتشار مروري مكثف لسحب الكثافات والتعامل الفوري مع أعطال المركبات أعلى كوبرى أكتوبر والمحاور الحيوية.

فقد تشهد حركة السير أعلى كوبري 6 أكتوبر بطأ ، كذا محور صلاح سالم اتجاه المطار ، مخرج منطقة شبرا مصر ، منطقتي غمرة - رمسيس وشارع الجلاء كثافات مرورية معتادة ، فيما تشهد أغلب المحاور الحيوية انسيابا مروريا.

في الوقت الذي استعدت فيه محافظة القاهرة بنشر سيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع الغارقة، وسحبها من مطالع ومنازل الكباري والأنفاق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في حال سقوط امطار.



" نصائح للقيادة الآمنة "



١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.