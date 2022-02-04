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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول إجرائها عملية تجميل.. والجمهور: إن شاء الله فلتر

صدى البلد

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا بمشاركة مقطع فيديو يظهر تغير ملامح وجهها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين يظنوا أنها اجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

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خاص.. ياسمين عبد العزيز تتعافي من فيروس كورونا وسلبية مسحتها

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بعد أزمة أصحاب ولا أعز|ياسمين عبد العزيز تدعم منى زكى وأحمد حلمى

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .


وأجرت ياسمين عبد العزيز مسحة طبية جديدة جاءت نتيجة المسحة سلبية ، لتعلن تعافيها تماما من الفيروس.


إصابه ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا:


وكان  صدي البلد قد علم  من مصادره أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ، وتخضع حاليا للعزل المنزلي .

وتأتي إصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة أيام بعيد ميلادها في أحد الأماكن العامة برفقة أصدقائها وزوجها احمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أصيبت قبل ذلك بفيروس كورونا خلال تصويرها مسلسلها اللي ملوش كبير والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب  من خلال أغنية بحبك بعد طرحها بساعات .

حققت أغنية بحبك من غناء عمر كمال ما يزيد على مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، على دعم الفنانة منى زكى بعد أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز ، مجموعة من الصور التى تجمعها بمنى زكى وأحمد حلمى ، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.
وأثار فيلم اصحاب ولا أعز ، موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين، بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون أنها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع، وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم ، وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم.

فيروس كورونا أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز تجميل صور

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