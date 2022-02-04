سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي.. صور

قدمت فيراري خلال الأسبوع الماضي سيارة 812 Competizione فريدة من نوعها في طلاء بلو كابري، حيث كانت هذه أول طراز من خمسة طرازات مصممة خصيصًا من فيراري تطلقها الشركة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لفيراري كافالكاد ، وهي رحلة برية سنوية لسيارات فيراري ومالكيها، وطرحت الشركة الإيطالية السيارة الثانية في المسلسل على فيسبوك بلون أحمر داكن اطلقت عليه روسو تاورمينا SF90 Stradale.

سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي

تقول فيراري إن "المنحدرات المتفحمة لجبل إتنا" ألهمت "الظل الترابي العميق للأحمر" اي السيارة الحمراء، ويجد اللون طريقه داخل السيارة ويظهر على الأرضية والكونسول الوسطي والمقاعد كما ترتدي السيارة ملاقط ذات لون أحمر لامع لا تتطابق مع لون الطلاء الخارجي.

سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي

يتاح برنامج Ferrari's Tailor Made للعملاء الذين يرغبون في إضفاء الطابع الشخصي حقًا على مظهر سياراتهم وتخصيصهمع تقديم مجموعة من التشطيبات والمواد والألوان تعني المجموعة الواسعة من الخيارات أنه ليس لدينا أي فكرة عما خططت له فيراري للسيارات الثلاث القادمة من طراز كافالكاد.

سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي

ظهرت SF90 Stradale لأول مرة في منتصف عام 2019 حيث قدمت طرازاً هجيناً لتشكيلة عالية الأداء بفضل محركاتها الكهربائية ومحركها التوربيني V8 سعة 4.0 لتر، تنتج السيارة قوة تصل الى 986 حصاناً (735 كيلووات) وعزم اقصى للدوران يبلغ 590 رطلاً (800 نيوتن متر)، المحرك التوربيني وحده يولد 769 حصاناً (573 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة فيراري بمحرك V8 في ذلك الوقت، يمكنها أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.5 ثانية فقط.

سيارة فيراري SF90 Stradale مستوحاة من جبل إتنا الإيطالي

تقول فيراري إن السيارات الخمس ستستوحي تصميمها من المعالم الهامة على طول طريق Cavalcade، بما في ذلك جبل إتنا البركاني والبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر ذلك حدثاً ضخماً لمالكي فيراري، ويعتبر ذلك أمراً منطقياً بالنسبة للعلامة التجارية المرغوبة والحصرية ومع مرور 10 سنوات على أحداث Cavalcade.